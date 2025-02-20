Москва и Вашингтон могут снова обсудить тему обмена заключенными

Песков: РФ и США в ближайшее время могут снова обсудить тему обмена заключенными

Россия и США в ближайшее время могут вновь обсудить тему обмена заключенными, этот вопрос стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Было принято решение приступить к возобновлению российско-американского диалога по всем параметрам», — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что эта тема находится на повестке дня российско-американских двусторонних отношений, поэтому этого исключать нельзя.

14 февраля в Москву прибыл освобожденный из американской тюрьмы россиянин Александр Винник, которого арестовали летом 2017 года во время отдыха с семьей в Греции. Россиянина обвинили в отмывании денег через криптовалютную биржу, после чего экстрадировали в США.

Возвращение домой стало возможным благодаря достигнутым между Россией и США договоренностям — Винника обменяли на бывшего американского дипломата Марка Фогеля, которого осудили за контрабанду наркотиков. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава РФПИ назвал причину позитивного начала диалога между Россией и США.