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США готовы пойти на открытый шантаж, чтобы избавиться от Зеленского

El Mundo: США могут перейти к открытому шантажу, чтобы избавиться от Зеленского
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Shannon Stapleton/Reuters

Новая администрация президента США Дональда Трампа планирует избавиться от украинского лидера Владимира Зеленского, ради этого США готовы пойти на шантаж Украины. Об этом пишет испанская газета El Mundo.

«Цель абсолютно ясна — быстро избавиться от Владимира Зеленского... Последней фазой этого плана (США. – прим. ред.) может стать открытый шантаж», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Украине могут предоставить выбор между получением помощи от США и продолжением президентства Зеленского.

По оценке испанского издания, маловероятно, что то или иное соглашение между Москвой и Вашингтоном допустит дальнейшее пребывание Зеленского у власти на Украине.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее в Кремле сочли падение рейтинга Зеленского «очевидной тенденцией».

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