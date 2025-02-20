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Глава минфина США допустил снятие санкций с России

Глава минфина США Бессент сообщил, что готов снять санкции с России
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Максим Блинов/РИА Новости

Глава минфина США Скотт Бессент сообщил, что готов к отмене санкций против России или их усилению. Об этом он заявил в интервью Bloomberg TV.

«США готовы как усиливать, так и ослаблять санкции против России», — отметил он.

Бессент добавил, что в случае необходимости «можно отменить санкции против РФ».

Накануне госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты сохранят санкции против России до тех пор, пока не будет достигнуто соглашение о прекращении продолжающегося конфликта на Украине. По данным Bloomberg, Рубио заверил группу европейских коллег в том, что санкции не будут сняты с России «раньше времени».

До этого кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что россиянам нужно быть реалистами и не надеяться на полную отмену санкций США против России. По его словам, США могут отменять одни санкции, а под другим предлогом сразу вводить новые в той или иной форме. Вашингтон не будет стремиться к полной отмене экономических санкций, добавил он.

Ранее на Западе заявили о бесполезности европейских санкций в случае отмены американских.

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