Глава минфина США раскритиковал Зеленского за высказывания в Мюнхене

Многие высказывания президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности были неуместными. Об этом заявил глава минфина США Скотт Бессент в интервью Bloomberg TV.

«Многие из его высказываний в Мюнхене были неуместными», — отметил Бессент.

Глава минфина США рассказал, что Зеленский в Мюнхене пообещал ему, что подпишет соглашение о минералах, но он этого не сделал.

14 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский отказался подписать соглашение о передаче США 50% недр своей страны. По данным обозревателя The Washington Post Джоша Рогина, делегация конгресса США на Мюнхенской конференции по безопасности представила Зеленскому «лист бумаги» и очень хотела, чтобы украинский лидер его подписал. Рогин добавил, что это был документ, согласно которому Украина должна будет предоставить США права на 50% будущих минеральных запасов Украины. Но Зеленский вежливо отказался его подписывать, добавил обозреватель.

Позже Зеленский объяснил отказ от подписания соглашения о разработке полезных ископаемых с американскими инвесторами тем, что документ в его текущем виде не обеспечивает надлежащей защиты украинских интересов и не содержит достаточных гарантий безопасности страны.

Ранее Зеленского «растоптали» в Мюнхене.