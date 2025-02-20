Путин призвал добиваться гарантий на судебную защиту жителей новых регионов

Путин: жители новых регионов РФ должны иметь гарантии на защиту в суде

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости добиваться неукоснительных гарантий на судебную защиту жителей Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей. Об этом сообщает РИА Новости.

Путин отметил, что с сентября 2023 года в новых регионах России работают новообразованные суды.

«Это значимый шаг к интеграции наших исторических регионов в общее правовое пространство России. Необходимо добиваться неукоснительной гарантии на судебную защиту граждан, проживающих на этих территориях», — сказал глава государства на совещании судей судов общей юрисдикции, арбитражных и военных судов РФ.

В ходе мероприятия Путин также заявил о необходимости надежной защиты прав военнослужащих, в том числе участников специальной военной операции (СВО).

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство совместно с фондом «Защитники Отечества»‎, Минобороны и другими силовыми структурами работает над планом по расширению доступности реабилитационной медпомощи для участников СВО в большей части регионов России.

Ранее Путин призвал суды обеспечить неотвратимость наказания террористов.