На Украине заблокировали соцсеть президента США Дональда Трампа Truth Social, это стало «личным выпадом» украинского лидера Владимира Зеленского против американского президента. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«Соцсеть Трампа Trump Truth Social заблокирована на всей территории Украины», — сообщил он.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в США начали получать объективную информацию о ситуации на Украине. По словам президента, когда американский лидер начал получать объективную информацию, он изменил свой подход к ситуации.

Помощники Трампа в последние недели с растущей тревогой следили за публичными заявлениями украинского президента Владимира Зеленского, в частности за его комментариями по поводу прошедших в Саудовской Аравии российско-американских переговоров.

По их словам, ситуация обострилась после слов Зеленского о том, что Трамп якобы стал «жертвой российской дезинформации». Глава Белого дома в частном порядке сказал помощникам, что он хочет ответить украинскому президенту напрямую, после чего разместил пост в социальной сети Truth Social, рассказал собеседник канала.

Ранее в Кремле оценили информацию о намерении Запада разместить войска на Украине.