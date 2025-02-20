CNN: в Белом доме считают, что слова Зеленского мешают миру на Украине

Помощники президента США Дональда Трампа в последние недели с растущей тревогой следили за публичными заявлениями украинского президента Владимира Зеленского, в частности за его комментариями по поводу прошедших в Саудовской Аравии российско-американских переговоров. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на источники.

По их словам, ситуация обострилась после слов Зеленского о том, что Трамп якобы стал «жертвой российской дезинформации». Глава Белого дома в частном порядке сказал помощникам, что он хочет ответить украинскому президенту напрямую, после чего разместил пост в социальной сети Truth Social, рассказал собеседник канала.

Другой чиновник сказал, что Трамп разочарован. По его словам, «существует сильное и обоснованное ощущение», что украинский конфликт должен завершиться, но слова Зеленского только ухудшают ситуацию.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в США начали получать объективную информацию о ситуации на Украине. По словам президента, когда американский лидер начал получать объективную информацию, он изменил свой подход к ситуации.

Ранее в Кремле оценили информацию о намерении Запада разместить войска на Украине.