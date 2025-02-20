Президент Украины Владимир Зеленский должен прекратить критиковать решения американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил сенатор конгресса США Эрик Шмитт в интервью телеканалу CNN.

Конгрессмен не исключил, что кто-то мог дать Зеленскому плохой совет, после которого он начал критиковать Трампа в интервью СМИ Европы.

Шмитт подчеркнул, что президент США пытается добиться мира на Украине.

«Думаю, это ужасный совет... Зеленскому не стоит критиковать Трампа, он должен перестать читать лекции президенту США», — сказал конгрессмен.

Шмитт добавил, что согласен с идеей американского руководства о том, что Украине необходимо провести президентские выборы.

Также CNN сообщил, что помощники Трампа в последние недели с растущей тревогой следили за публичными заявлениями а Зеленского, в частности за его комментариями по поводу прошедших в Саудовской Аравии российско-американских переговоров. По словам источников канала, ситуация обострилась после слов Зеленского о том, что Трамп якобы стал «жертвой российской дезинформации».

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что в США начали получать объективную информацию о ситуации на Украине. По словам президента, когда американский лидер начал получать объективную информацию, он изменил свой подход к ситуации.

Ранее в Кремле оценили информацию о намерении Запада разместить войска на Украине.