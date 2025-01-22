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Глава евродипломатии заговорила о нападении России

Глава дипломатии ЕС Каллас заявила о возможном нападении России к 2028 году
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Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас утверждает, что Россия якобы может напасть на страны политического объединения в 2028 году. Ее слова приводит телеканал N-tv.

«Многие из наших национальных спецслужб передают информацию о том, что Россия может проверить оборонную готовность ЕС через три-пять лет», — заявила Каллас.

В связи с этим она подчеркнула, что Евросоюз должен тратить деньги не только на предотвращение войны, но и подготовку к ней.

«Неспособность Европы инвестировать в военный потенциал также посылает опасный сигнал агрессору», — сказала глава евродипломатии.

14 декабря генсек НАТО Марк Рютте обвинил Россию в том, что она якобы ведет «открытую войну» против Североатлантического альянса. Такое заявление он сделал в рамках выступления перед экспертами по безопасности в Брюсселе. Генсек НАТО также отметил, что Евросоюзу следует изменить подход к развитию международно-политических событий и перейти к «военному мышлению».

Ранее в НАТО не увидели потенциала у России для «прорыва на фронте».

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