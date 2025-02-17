Небензя: будущая Украина не должна входить ни в какие блоки и альянсы

В будущем Украина должна стать демилитаризованным государством и не входить в блоки или альянсы. Об этом заявил постпред России при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя в ходе заседания, приуроченного к десятой годовщине принятия резолюции СБ 2202, утвердившей Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Его слова приводит ТАСС.

«Как сегодня уже признают наши американские коллеги, в частности президент президент США Трамп, именно перспектива вступления Украины в НАТО стала спусковым крючком кризиса», — сказал он.

Небензя также заявил, что европейские дипломаты во время своего выступления в Совете Безопасности ООН продемонстрировали полную оторванность от реальности. Он отметил, что цель европейской дипломатии сегодня состоит в том, чтобы «продлить как можно дольше агонию киевского режима в надежде, что этот режим сможет ослабить Российскую Федерацию».

Ранее Зеленский заявил, что Украина не будет участвовать в диалоге США и РФ в Эр-Рияде.