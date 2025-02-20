На Украине допустили, что переговоры с Россией пройдут в два этапа

Экс-депутат Рады Олейник: переговоры России и Украины могут пройти в два этапа

Переговоры России и Украины могут пройти в два этапа, первый — проведут на уровне рабочих групп. Об этом в интервью «Ридусу» рассказал бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Он допустил, что в состав групп могут войти те же участники, что и в Стамбуле в 2022 году. На этом этапе стороны могут определить варианты проведения демократических выборов на Украине, допустил он. В рамках второго этапа может состояться разговор с новоизбранной властью об условиях мира, добавил Олейник.

«Чтобы второй этап состоялся, нынешние украинские власти обязаны выполнить домашнюю работу, то есть организовать выборы так, чтобы их результат не вызывал у России сомнений», — заключил политик.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что США «исходят из того, что переговорный процесс будет происходить при участии и России, и Украины». Президент РФ подчеркнул, что никто не планирует исключать украинскую сторону из переговорного процесса.

Также глава государства отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине и напомнил, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом, а также с Европой.

Ранее политик заявил, что Украину заставят принять результаты переговоров РФ и США.