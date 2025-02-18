Стало известно о конфликте в Евросоюзе по вопросу отправки войск на Украину

FT: в ЕС возникли острые разногласия по поводу отправки войск на Украину

Среди европейских лидеров на парижском саммите ЕС по Украине возникли острые разногласия по вопросу о возможной отправке миротворческого контингента в эту страну. Об этом пишет британская газета Financial Times.

«Европейские страны вступили в конфликт из-за отправки войск на Украину на кризисной встрече, целью которой было достижение консенсуса относительно того, как реагировать на мирные переговоры президента США Дональда Трампа с Россией», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что Германия, Италия, Польша и Испания выразили нежелание направлять миротворческие силы на Украину, в то время как Великобритания поддержала такую инициативу.

Как пишет FT, ссылаясь на неназванных официальных лиц, Франция предложила создать «силы обеспечения», которые будут размещены за будущей линией прекращения огня на Украине.

До этого премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что развертывание европейских войск на территории Украины должно быть подкреплено гарантиями США.

Ранее Шольц прокомментировал предложения о развертывании войск на Украине.