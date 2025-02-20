В США заявили, что Трамп перевернул «с ног на голову» отношение к Кремлю

WP: слова Трампа могут привести к крупной перестройке мира после Второй мировой

Резкие высказывания президента США Дональда Трампа в адрес Украины и ее лидера Владимира Зеленского показывают отход Вашингтона от многолетней политики в отношении России и могут привести к крупной геополитической перестройке мира. Об этом пишет газета The Washington Post.

«За словесной перепалкой скрывается растущее беспокойство здесь и в Европе по поводу того, что кажущийся головокружительным отход от десятилетней политики США в отношении России и трехлетняя твердая поддержка Украины могут привести к самой значительной геополитической перестройке со времен Второй мировой войны», — говорится в тексте.

Авторы указывают, что Трамп всегда с симпатией относился к президенту России Владимиру Путину, однако сейчас он «переворачивает с ног на голову настороженное отношение американцев к Кремлю, которое существовало как у республиканской, так и у демократической администраций».

До этого Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января президент России Владимир Путин отмечал, что Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос. В феврале Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

Ранее в США заявили, что Путин «как никогда» близок к достижению ключевой цели СВО.