Лавров прибыл в ЮАР

Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав МИД G20

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати (G20). Об этом сообщил корреспондент ТАСС.

Мероприятие пройдет 20 и 21 февраля. У главы Лаврова запланировано выступление в рамках форума, а также несколько двусторонних переговоров на его полях.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия больше заинтересована в развитии отношений с «Большой двадцаткой», чем в возвращении в G7. Он пояснил, что такой формат больше отражает экономический локомотив земного шара, а «Большая семерка» утратила актуальность.

18 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде прошла встреча Россия — США. Она была посвящена восстановлению сотрудничества по ряду экономических проектов, а также подготовке возможных контактов по украинскому урегулированию и организации встреч президентов двух стран.

От России за столом переговоров были Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США — помощник президента по национальной безопасности Майк Уолтц, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник американского лидера по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что Россия открыта к диалогу со всеми, несмотря на санкции.