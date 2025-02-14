В Кремле скептически отнеслись к возможному возрождению G8

Россия считает неактуальным формат «Группы семи» и сомневается в необходимости возрождения «Большой восьмерки». Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова американского лидера Дональда Трампа о том, что исключение Москвы из G8 было ошибкой.

«Мы говорили, что группа, которая сейчас называется «Группой семи», утратила свою релевантность, даже с той точки зрения, что она объединяет страны, которые не являются лидерами экономического и социального роста. Центры роста переместились в другие регионы земного шара», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что Москва более заинтересована в работе в формате G20, потому что именно он отражает текущие экономические реалии.

13 февраля Трамп заявил, что исключение России из «Большой восьмерки» (G8) было ошибкой бывшего американского лидера Барака Обамы. Глава Белого дома выразил мнение, что президент РФ «хотел бы вернуться» в G8.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует провести саммит с Си и Путиным о сокращении ядерного арсенала.