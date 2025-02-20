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Глава Усть-Коксинского района республики Алтай лишился полномочий

Турчак оставил без полномочий главу Усть-Коксинского района Кочевова
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Telegram-канал «Дмитрий Кочевов»

Глава Усть-Коксинского района республики Алтай Дмитрий Кочевов лишен полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Турчак.

Он напомнил, что ранее Кочевов получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. По словам Турчака, у главы Усть-Коксинского района было достаточное количество времени на исправление управленческих ошибок. Однако качественных изменений в работе районной администрации не произошло. Более того, в районе обнаружены нарушения антикоррупционного законодательства.

Турчак подчеркнул, что закон дает ему право инициировать прекращение полномочий Кочевова. Он призвал местные органы власти работать эффективно.

В сентябре участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили председателем Комитета по физкультуре и спорту республики Алтай.

В январе 2023 года Турчак потребовал отставки депутата Курской областной думы Максима Васильева.

Ранее Турчак попросил не продлевать его членство в Генсовете «Единой России».

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