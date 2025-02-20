Глава Усть-Коксинского района республики Алтай лишился полномочий

Глава Усть-Коксинского района республики Алтай Дмитрий Кочевов лишен полномочий. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Андрей Турчак.
Он напомнил, что ранее Кочевов получил дисциплинарное взыскание в виде выговора. По словам Турчака, у главы Усть-Коксинского района было достаточное количество времени на исправление управленческих ошибок. Однако качественных изменений в работе районной администрации не произошло. Более того, в районе обнаружены нарушения антикоррупционного законодательства.
Турчак подчеркнул, что закон дает ему право инициировать прекращение полномочий Кочевова. Он призвал местные органы власти работать эффективно.
В сентябре участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили председателем Комитета по физкультуре и спорту республики Алтай.
В январе 2023 года Турчак потребовал отставки депутата Курской областной думы Максима Васильева.
Ранее Турчак попросил не продлевать его членство в Генсовете «Единой России».