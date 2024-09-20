Участник «Времени героев» возглавил Комитет по физической культуре и спорту Алтая

Участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Назначение на должность утвердил врио главы региона Андрей Турчак.

На посту председателя регионального комитета Суразов будет заниматься вопросами по созданию инфраструктуры в регионе. Под его контролем будут спортивные комплексы, многофункциональные площадки, развитие секций боевых видов спорта и в частности – самбо в школах и колледжах.

По словам Турчака, спорт в Республике должен стать нормой жизни граждан. Для этого к нему должны иметь доступ граждане любого возраста.

Турчак выразил уверенность, что опыт Александра Суразова поможет справиться с задачами.

До этого участника программы «Время героев» Владимира Сайбеля назначили заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Новый замначальника департамента соцразвития РЖД отметил, что среди прочего займется вопросами поддержки участников спецоперации из числа железнодорожников, членов их семей и детей.

Ранее участника проекта «Время героев» назначили сенатором от Курской области.