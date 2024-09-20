Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Участник «Времени героев» возглавил Комитет по физической культуре и спорту Алтая

Участник «Времени героев» Суразов возглавил спорткомитет Республики Алтай

close
«Андрей Турчак»' class="item-image" loading="lazy">
Телеграм-канал «Андрей Турчак»

Участника программы «Время героев» Александра Суразова назначили председателем Комитета по физкультуре и спорту Республики Алтай. Назначение на должность утвердил врио главы региона Андрей Турчак.

На посту председателя регионального комитета Суразов будет заниматься вопросами по созданию инфраструктуры в регионе. Под его контролем будут спортивные комплексы, многофункциональные площадки, развитие секций боевых видов спорта и в частности – самбо в школах и колледжах.

По словам Турчака, спорт в Республике должен стать нормой жизни граждан. Для этого к нему должны иметь доступ граждане любого возраста.

Турчак выразил уверенность, что опыт Александра Суразова поможет справиться с задачами.

До этого участника программы «Время героев» Владимира Сайбеля назначили заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Новый замначальника департамента соцразвития РЖД отметил, что среди прочего займется вопросами поддержки участников спецоперации из числа железнодорожников, членов их семей и детей.

Ранее участника проекта «Время героев» назначили сенатором от Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами