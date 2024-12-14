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Бывший председатель «Единой России» попросил не продлевать его членство в Генсовете партии

Глава Алтая Турчак попросил ЕР не продлевать его членство в генсовете

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Пресс-служба «Единой России»

Глава Республики Алтай Андрей Турчак обратился к руководству «Единой России» с просьбой не продлевать его полномочия в генеральном совете партии. Об этом сообщил «Коммерсанту» источник в партии, а также подтвердил сам Турчак.

«Уходя, уходи. Президент четко определил направление моей работы, и это — Республика Алтай. Я считаю, что должен сосредоточиться на исполнении поручений президента и оправдать доверие жителей республики, которые поддержали меня на выборах. Я возглавлял генсовет партии в течение семи лет, и сейчас настало время дать возможность новой команде», — заявил он.

Турчак отметил, что между восприятием Республики Алтай как региона с прекрасной природой и туристическим потенциалом и реальным уровнем жизни местных жителей существует «огромная пропасть». «В XXI веке люди не должны так жить. Моя главная задача сейчас — изменить эту ситуацию. Жители республики избрали меня, и я считаю неправильным разрываться между работой на их благо и другой деятельностью. Я привык работать основательно», — подчеркнул Андрей Турчак.

Сегодня «Единая Россия» проводит съезд в Национальном центре «Россия». Андрей Турчак, занимавший пост секретаря генсовета партии с 2017 года, в июне по предложению президента возглавил Республику Алтай и покинул партийную должность. Его преемником стал Владимир Якушев.

В сентябре Турчак одержал победу на выборах главы Республики Алтай.

Ранее участник СВО стал сенатором от Республики Алтай.

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