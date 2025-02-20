Трамп отверг обвинения против России во вмешательстве в выборы

Трамп: Россию обвиняют во вмешательстве в выборы, но это США тратили миллионы

Россию безосновательно обвиняют во вмешательстве в американские выборы, но это Соединенные Штаты на самом деле тратили миллионы на зарубежную политическую деятельность. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета, передает телеканал Fox News.

Он заявил, что Вашингтон тратил миллионы долларов на влияние на политические процессы за рубежом. Трамп перечислил некоторые из таких трат: два миллиона на «операции по смене пола в Гватемале» и 40 миллионов на «улучшение социально-экономической интеграции оседлых мигрантов». Сам Трамп отметил, что понятия не имеет, о чем идет речь.

«На что нам нужно потратить 21 миллион, чтобы обеспечить явку избирателей в Индии? Ничего себе, 21 миллион. Думаю, они пытались добиться избрания кого-то другого. Мы должны рассказать об этом индийскому правительству, потому что когда мы слышим, что Россия потратила около двух долларов в нашей стране, это уже большое дело, верно?» — заявил Трамп.

Таким образом он опроверг обвинения во вмешательстве России в американские выборы.

Также президент России Владимир Путин обвинил Европу во вмешательстве в американские выборы.

Глава РФ подчеркнул, что Россия, в свою очередь, никогда не вмешивалась в американские выборы.

Ранее в США рассекретили информацию о «вмешательстве» России в выборы.