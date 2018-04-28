С Россией не связан: республиканцы оправдали Трампа

По версии представителей Республиканской партии США, Россия «вмешивалась» в выборы американского президента 2016 года, однако не вступала в сговор с командой самого Дональда Трампа. К таким выводам пришли авторы доклада, обнародованного комитетом по разведке палаты представителей США.

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В 250-страничном докладе республиканцев о «российском вмешательстве» говорится, что Москва много лет вела информационные войны в Европе, осуществляла хакерские атаки и «сеяла раздор». Стоит отметить, что в рассекреченном тексте по требованию спецслужб была закрашена черным цветом значительная часть текста.

Доклад в основном описывает случаи кибератак, якобы осуществленных Россией в рамках информационных войн в США и Европе. «В 2015 году Россия начала организовывать кампанию по тайному влиянию, направленную на президентские выборы в США. Российское правительство по указанию президента Владимира Путина пыталось посеять раздор в американском обществе и подорвать нашу веру в демократический процесс», — говорится в документе.

Авторы документа также отмечают, что в 2016 году команде Дональда Трампа не следовало идти на встречу в Трамп-тауэр с россиянами, у которых был компромат на Хиллари Клинтон. Кроме того, там говорится, что людям Трампа не следовало контактировать с организацией WikiLeaks, которая публиковала утечки на основе данных российских хакеров. В докладе компания названа «идеальным посредником» для российских спецслужб.

Помимо прочего, упоминается российский телеканал RT, вещающий за рубежом и «распространяющий российскую пропаганду». Представители Республиканской партии утверждают, что редакция телеканала напрямую контролируется Кремлем.

В докладе также приведены данные об автоматизированных твиттер-аккаунтах, которые якобы осуществляли попытки повлиять на американские выборы. Таких интернет-ботов было 36 746, плюс 2 752 «живых» аккаунта, управляемых людьми. Американские следователи также утверждают, что Россия закупала платные объявления. Таким образом было опубликовано порядка 80 тыс. рекламных постов, которые могла видеть аудитория фейсбука, оцениваемая в 29 млн пользователей. А если учитывать «лайки» и «перепосты» в соцсети, то аудитория, якобы подвергшаяся влиянию антиамериканской фейсбук-кампании, могла достигать 129 млн человек.

Комитет по разведке палаты представителей также выяснил, что, помимо твиттера и фейсбука, Россия использовала платформу Google — самый популярный интернет-ресурс на территории США. Помимо этого, Москву обвиняют в том, что она продолжает использовать эту площадку для пропаганды c помощью телеканала RT. А в YouTube было создано 18 каналов, которые опубликовали видео общей продолжительностью в 43 часа.

Зачем республиканцам доклад

Эксперты отмечают, что публикация документа может быть связана с предстоящими промежуточными выборами в конгресс. Они пройдут в ноябре 2018 года, и республиканцы надеются сохранить за собой большинство.

Данный доклад отражает тот консенсус, который сложился в Республиканской партии, считает замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований ГУ ВШЭ Дмитрий Суслов. «Публикация доклада подтверждает, что Дональд Трамп продолжает усиливать свои внутриполитические амбиции. Особенно среди республиканцев, мнение демократов его волнует меньше, так как он понимает, что демократический избиратель за него не будет голосовать ни при каких обстоятельствах», — говорит эксперт.

Демократы сразу подвергли доклад критике — лидер фракции меньшинства в палате представителей США Нэнси Пелоси заявила, что Демократическая партия продолжит расследование предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. К тому же они получили «новые документы от другого важного свидетеля», рассказал демократ Адам Шифф. В свою очередь, республиканцы ранее призывали к завершению расследования, однако за это подвергаются нападкам демократов. Они опубликовали ответный 98-страничный документ, в котором обвиняют республиканцев в нежелании докопаться до истины.

Этим докладом республиканцы напоминают американцам, что именно они избрали Трампа, несмотря на предполагаемое вмешательство России, уверен специалист по американскому и российскому конституционному праву Александр Домрин.

«Если по итогам промежуточных выборов в ноябре 2018 года республиканцы сохранят большинство, то можно прогнозировать стремительное улучшение отношений с Россией», — говорит Домрин.

Реакция Трампа и Москвы

Дональд Трамп уже заявил, что доклад республиканцев может стать поводом для прекращения «охоты на ведьм». «Нет доказательств» того, что штаб Трампа вступил в сговор, координацию или заговор с Россией. Кампания Клинтон заплатила за «оппозиционное исследование», полученное от России — вау! Абсолютная охота на ведьм! Теперь ее необходимо прекратить!» — написал американский президент в твиттере.

В России тоже прокомментировали доклад — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что опубликованный республиканцами документ никак не объясняет претензии американской стороны к Москве.

«Хочется надеяться, что кто-то в Америке этот доклад прочитает, потому что иногда складывается впечатление, что эти доклады они публикуют не для того, чтобы их читали.

Потому что если найдутся любознательные такие следопыты, которые все-таки ознакомятся с текстом, они будут изумлены и начнут задавать вопросы, откуда вся эта истерика, из чего она взялась», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Однако истерия вокруг дела «Рашагейт» есть только среди политической элиты Штатов и в прессе, гражданское общество она не затронула, делится Дмитрий Суслов.

Помимо расследования комитета по разведке палаты представителей США, расследования «российского вмешательства» в американские президентские выборы в 2016 году ведут спецпрокурор Роберт Мюллер, а также несколько других комитетов конгресса. «Вмешательство» России в президентскую кампанию 2016 года не раз отрицал сам Дональд Трамп.