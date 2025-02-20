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На Западе увидели сигнал для Европы в переговорах США и России

Bloomberg: Европа продемонстрировала полную политическую несамостоятельность
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Global Look Press

Европа продемонстрировала полную политическую несамостоятельность. Об этом сообщает Bloomberg.

В публикации отмечается, что отношения между странами Европы и США изменились.

Агентство подчеркивает, что Белый дом воспользовался переговорами с Москвой для того, чтобы продемонстрировать «отсутствие уважение к давним союзникам и нежелание возглавлять стратегическое сообщество».

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский союз не справится с разрешением украинского кризиса.

Среди прочего Трамп обвинил Владимира Зеленского в желании продолжать конфликт ради финансовой выгоды. Глава Белого дома указал, что Зеленский является «диктатором без выборов», Украине необходимо провести выборы, чтобы Киев получил место за столом переговоров по урегулированию конфликта.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что США начали получать объективную информацию по Украине. Также Путин высказался об обещании Трампа быстро решить украинский кризис.

Ранее Путин прокомментировал оговорку журналиста о встрече с Трампом.

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