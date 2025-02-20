Трамп заявил, что третья мировая война не отвечает ничьим интересам

Трамп: ни для кого нет выгоды в третьей мировой войне

Президент США Дональд Трамп заявил, что третья мировая война не соответствует ничьим интересам, но она могла наступить, если Джо Байден находился бы у власти еще один год. Об этом сообщает ТАСС.

Выступая на инвестиционном форуме в Майами, глава Белого дома заявил, что в третьей мировой войне, от которой все недалеки, нет ни для кого никакой выгоды. По мнению Трампа, если бы администрация Байдена еще год управляла Соединенными Штатами, то третья мировая война началась бы. При этом президент США подчеркнул, что сейчас она невозможна.

Трамп заявил о своей приверженности миру. По его словам, он очень быстро движется к завершению войн, урегулированию конфликтов и восстановлению мира на планете.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине.

В конце января Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее Путин исключил необходимость посредничества в диалоге между РФ и США.