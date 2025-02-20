Премьер Британии поддержал Зеленского на фоне его конфликта с Трампом

Глава британского правительства Кир Стармер на фоне конфликта Владимира Зеленского с лидером США Дональдом Трампом выразил поддержку президенту Украины. О телефонном разговоре Стармера с Зеленским сообщается на сайте офиса британского премьера.

Стармер в разговоре с президентом Украины подчеркнул, что все должны сотрудничать друг с другом. Премьер-министр поддержал Зеленского как демократически избранного лидера и назвал разумной отсрочку выборов во время боевых действий.

Глава британского правительства заявил, что поддерживает осуществляемые под руководством Вашингтона усилия по достижению долгосрочного мира на Украине.

19 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия в ближайшее время проинформирует своих друзей из БРИКС о результатах состоявшихся накануне переговоров с США.

Ранее Зеленский пожаловался, что США помогли России выйти из «изоляции».