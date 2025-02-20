В Сеуле заявили, что лидер КНДР дистанцируется от наследия своих предшественников

В Южной Корее считают, что Ким Чен Ын дистанцируется от своих предшественников

Глава КНДР Ким Чен Ын постепенно дистанцируется от наследия бывших северокорейских лидеров Ким Ир Сена и Ким Чен Ира. Об этом РИА Новости заявили в министерстве объединения Южной Кореи.

Собеседник агентства отметил, что с прошлого года значительно сократилось использование официальных названий праздников, таких как «День Солнца» (день рождения Ким Ир Сена) и «День путеводной звезды» (день рождения Ким Чен Ира). Кроме того, стало меньше публикаций на эту тему в СМИ Северной Кореи. Это дало повод некоторым наблюдателям считать, что такие действия направлены на то, чтобы Ким Чен Ын предстал как самостоятельный лидер, а не просто продолжатель дела своих деда и отца.

По мнению чиновника министерства объединения, наблюдаемые явления могут быть связаны с желанием Ким Чен Ына дистанцироваться от предшественников и сформировать самостоятельный имидж лидера страны.

16 февраля министр иностранных дел Южной Кореи Чо Тхэ Ёль на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что в Сеуле не ожидали подписания соглашения между Россией и КНДР о взаимной обороне.

Ранее Ким Чен Ын заявил Белоусову, что Северная Корея всегда будет на стороне России.