Илон Маск поддержал обвинение Зеленского в неоднократном уклонении от службы в ВСУ

Американский предприниматель Илон Маск поддержал обвинение президента Украины Владимира Зеленского в уклонении от службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Свою позицию он выразил комментарием из двух восклицательных знаков к соответствующему посту ирландского журналиста и предпринимателя Чея Боуза.

Боуз заявил, что с момента истечения срока своего мандата Зеленский четыре раза уклонялся от воинской службы, продлевая режим военного положения каждые три месяца и откладывая проведение выборов в стране на этот период.

До этого в США заявили, что президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп не верят в победу Зеленского на выборах.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля того же года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации, из-за которого военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну.

18 мая 2024 года вступил в силу закон об ужесточении мобилизации на Украине. Согласно нововведениям, лица, внесенные в реестр военнообязанных, лишатся права выезжать за границу, использовать свои денежные средства, управлять автомобилем, осуществлять сделки с недвижимостью и оформлять документы — паспорт и заграничный паспорт.

Ранее Лукашенко осудил Маска за то, что он «открыто зиганул» на инаугурации Трампа.