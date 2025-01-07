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Биограф заявил, что Маск сходит с ума и становится опасен для США

Биограф Абрамсон: Маск серьезно болен, он сходит с ума
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David Swanson/Reuters

Биограф американского предпринимателя Илона Маска Сет Абрамсон заявил, что миллиардер сходит с ума и становится опасен для США. Об этом сообщает издание Daily Beast.

«Я биограф Маска, который отслеживал его поведение в сети в течение последних двух лет, и, учитывая, что он признался во всех психических заболеваниях, употреблении тяжелых наркотиков и парализующем стрессе, теперь разумно опасаться, что он серьезно нездоров», — заявил он.

По словам специалиста, психическое состояние Маска может иметь последствия во всем мире. Он добавил, что личные проблемы предпринимателя не вызывали бы такого беспокойства, если бы не выносились на всеобщее обсуждение и общественную повестку. Кроме того, миллиардер имеет активы в большинстве важных сфер, которые могут сказаться на состоянии граждан.

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере выразил беспокойство тем, что американский миллиардер и предприниматель Илон Маск вмешивается во внутриполитические вопросы третьих стран.

Ранее Зеленский захотел, чтобы Маск перешел на сторону Украины.

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