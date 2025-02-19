Советник Трампа заявил, что эпоха разрушительной войны окончилась

Эпоха бесконечной разрушительной войны завершена, заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, комментируя публикацию президента США Дональда Трампа, в которой он назвал Владимира Зеленского «неудавшимся комедиантом» и «диктатором». Об этом сообщает РИА Новости.

«Эпоха бесконечной разрушительной войны с разрушением с каждой стороны, которая стоит миллиарды, которая стоит сотни тысяч, если не миллионы жизней, эта эпоха завершена», — заявил советник главы Белого дома.

Как заявил Уолтц, «каждая из сторон должна вложиться» для завершения конфликта, которого хочет президент США.

19 февраля Трамп назвал Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Американский лидер подчеркнул, что Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что «имевший скромный успех как комедиант» Зеленский не мог бы победить в украинском конфликте, но США давали ему деньги.

До этого президент России Владимир Путин напомнил, что Зеленский является нелегитимным лидером, а потому не имеет права отменить собственный запрет о ведении переговоров с Москвой. По словам российского лидера, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины.

Путин также отметил, что Россия готова вернуться за стол переговоров по Украине, подчеркнув, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Киевом.

Ранее в Госдуме оценили резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского.