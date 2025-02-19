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В Раде заявили, что Украина на грани потери ключевого союзника

Гончаренко: ключевой союзник Киева на грани того, чтобы прекратить его поддержку
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Global Look Press

США, являясь ключевым союзником Украины, находятся на грани того, чтобы прекратить поддерживать ее. Об этом в своем в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам парламентария, его страна проиграет в конфликте с Россией без поддержки Соединенных Штатов.

Он также выразил мнение, что сложившаяся ситуация является проблемой украинского президента Владимира Зеленского и его управления.

«Именно он загнал нас сюда. Именно решения Зеленского», — добавил политик.

19 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на продолжение американской помощи и установление открытых и доверительных отношений с США.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с крысой, которую загнали в угол. Зампред Совбеза призвал тех, кто в последнее время «кормил» украинского лидера, провести срочную дератизацию, чтобы избежать проблем.

Ранее жители США высказались против помощи Украине.

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