Гончаренко: ключевой союзник Киева на грани того, чтобы прекратить его поддержку

США, являясь ключевым союзником Украины, находятся на грани того, чтобы прекратить поддерживать ее. Об этом в своем в Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов).

По словам парламентария, его страна проиграет в конфликте с Россией без поддержки Соединенных Штатов.

Он также выразил мнение, что сложившаяся ситуация является проблемой украинского президента Владимира Зеленского и его управления.

«Именно он загнал нас сюда. Именно решения Зеленского», — добавил политик.

19 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев надеется на продолжение американской помощи и установление открытых и доверительных отношений с США.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев сравнил Зеленского с крысой, которую загнали в угол. Зампред Совбеза призвал тех, кто в последнее время «кормил» украинского лидера, провести срочную дератизацию, чтобы избежать проблем.

Ранее жители США высказались против помощи Украине.