Медведев сравнил Зеленского с крысой, загнанной в угол

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» сравнил Владимира Зеленского с крысой, которую загнали в угол. Политик призвал тех, кто в последнее время «кормил» украинского лидера, провести срочную дератизацию, чтобы избежать проблем.

«Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку», — высказался Медведев.

Он считает, что сейчас от Зеленского можно ждать любой провокации, вплоть до ударов по собственным гражданам и использования «грязной бомбы».

Как сообщало Bloomberg, переговоры России и США в Эр-Рияде вызвали у Владимира Зеленского серьезные опасения. По информации агентства, теперь украинский президент опасается сговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ведь в таком случае Украина встанет перед жестким выбором: «проглотить» неприемлемые условия по миру или продолжить конфликт, но уже без поддержки США.

Ранее слова Зеленского о переговорах РФ и США в Эр-Рияде разозлили Трампа.