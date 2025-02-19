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Медведев сравнил Зеленского с крысой, загнанной в угол

Медведев сравнил Зеленского с крысой и призвал провести срочную дератизацию
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РИА «Новости»/Reuters

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице во «ВКонтакте» сравнил Владимира Зеленского с крысой, которую загнали в угол. Политик призвал тех, кто в последнее время «кормил» украинского лидера, провести срочную дератизацию, чтобы избежать проблем.

«Крыса загнана в угол. Ее поведение может быть абсолютно непредсказуемым. Она лихорадочно мечется, истошно пищит и, как правило, в таких случаях в конце концов бросается в контратаку», — высказался Медведев.

Он считает, что сейчас от Зеленского можно ждать любой провокации, вплоть до ударов по собственным гражданам и использования «грязной бомбы».

Как сообщало Bloomberg, переговоры России и США в Эр-Рияде вызвали у Владимира Зеленского серьезные опасения. По информации агентства, теперь украинский президент опасается сговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ведь в таком случае Украина встанет перед жестким выбором: «проглотить» неприемлемые условия по миру или продолжить конфликт, но уже без поддержки США.

Ранее слова Зеленского о переговорах РФ и США в Эр-Рияде разозлили Трампа.

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