Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В офисе Зеленского хотят, чтобы США продолжили помогать Киеву

Глава ОП Украины Ермак: Киев рассчитывает на продолжение помощи США
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина надеется на продолжение американской помощи и установление открытых и доверительных отношений с США. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале, комментируя критику украинского руководства со стороны президента США Дональда Трампа.

«Сегодня я рад был приветствовать спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киеве. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку США и стремимся к тому, чтобы наши отношения оставались открытыми, доверительными и основывались на принципах взаимного успеха», — отметил Ермак.

19 февраля специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог прибыл в Киев.

18 февраля помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встреч с американцами в Эр-Рияде сообщил, что Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и странами Европы для решения конфликта на Украине, в то время как для общения с РФ Вашингтон назначит отдельного представителя.

До этого Келлог заявлял, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что решение по соглашению должны принимать Зеленский и сами украинцы.

Ранее Арестович допустил введение США санкций против окружения «клоуна-диктатора» Зеленского.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами