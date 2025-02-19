В офисе Зеленского хотят, чтобы США продолжили помогать Киеву

Украина надеется на продолжение американской помощи и установление открытых и доверительных отношений с США. Об этом заявил глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак в своем Telegram-канале, комментируя критику украинского руководства со стороны президента США Дональда Трампа.

«Сегодня я рад был приветствовать спецпредставителя президента США по вопросам Украины и России Кита Келлога в Киеве. Мы рассчитываем на дальнейшую поддержку США и стремимся к тому, чтобы наши отношения оставались открытыми, доверительными и основывались на принципах взаимного успеха», — отметил Ермак.

19 февраля специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог прибыл в Киев.

18 февраля помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встреч с американцами в Эр-Рияде сообщил, что Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и странами Европы для решения конфликта на Украине, в то время как для общения с РФ Вашингтон назначит отдельного представителя.

До этого Келлог заявлял, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что решение по соглашению должны принимать Зеленский и сами украинцы.

Ранее Арестович допустил введение США санкций против окружения «клоуна-диктатора» Зеленского.