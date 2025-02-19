Спецпредставитель США по Украине прибыл в Киев

Специальный представитель Соединенных Штатов по Украине Кит Келлог прибыл в Киев. Соответствующее видео опубликовало в своем Telegram-канале украинское издание УНИАН.

«Мы будем слушать. Часть моей миссии — слушать. Затем вернусь в США, поговорю с президентом Дональдом Трампом, чтобы быть уверенными, что мы все правильно понимаем», — сказал он.

18 февраля помощник президента России Юрий Ушаков по итогам встреч с американцами в Эр-Рияде сообщил, что Кит Келлог будет вести переговоры с Киевом и странами Европы для решения конфликта на Украине, в то время как для общения с РФ Вашингтон назначит отдельного представителя.

До этого Келлог заявлял, что никто не будет навязывать президенту Украины Владимиру Зеленскому мирное соглашение с Россией. Он подчеркнул, что решение по соглашению должны принимать Зеленский и сами украинцы.

Ранее Медведев сравнил Зеленского с крысой, загнанной в угол.