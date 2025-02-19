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В Совфеде оценили резкие высказывания Трампа в адрес Зеленского

Пушков: хорошие отношения с Трампом, о которых хвастался Зеленский, в прошлом
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Виталий Белоусов/РИА Новости

Очень хорошие отношения с президентом США Дональдом Трампом, о которых ранее говорил Владимир Зеленский, теперь в прошлом. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков, комментируя резкие высказывания американского лидера в адрес Зеленского.

«Похоже, те «очень хорошие отношения» с Трампом, о которых так любил говорить Зеленский, если они и были, что само по себе сомнительно, окончательно остались в прошлом», — указал Пушков.

Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов», который может лишиться страны, если на Украине будет организовано голосование. Кроме того, по его словам, Владимир Зеленский втянул Соединенные Штаты в войну, которую нельзя было выиграть. Трамп добавил, что без США Зеленский никогда не сможет договориться о мире с Россией.

В конце января Владимир Путин отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский является нелегитимным лидером и не может отменить собственный запрет о ведении переговоров с Россией. По словам российского президента, способ отмены указа все же есть — это может сделать председатель Верховной рады Украины, однако Москва не видит желания Киева закрыть этот юридический вопрос.

Ранее в Европе оказались шокированы заявлением Трампа о Зеленском.

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