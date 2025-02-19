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В Кремле заявили, что России и США необходимо реанимировать дипломатию

Песков: РФ и США нужно реанимировать дипломатический потенциал
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Алексей Агарышев/РИА Новости

Российской и американской сторонам нужно восстановить дипломатический потенциал, поскольку в настоящее время посольства в Вашингтоне и Москве парализованы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости.

«Прежде всего, условились начать с нормализации работы посольств. Потому что посольства в своей работе абсолютно парализованы... Надо сначала обзавестись дипломатическим потенциалом, его реанимировать, и потом пойдет работа», — сказал представитель Кремля, комментируя недавние переговоры РФ и США, а также подготовку к встрече лидеров двух государств.

18 февраля госсекретарь США Марко Рубио после переговоров с российской делегацией в Эр-Рияде заявил о желании РФ и Соединенных Штатов восстановить полноценную работу посольств в Москве и Вашингтоне для продолжения двусторонних отношений.

На этом фоне сообщалось, что послом США в России может стать спецпосланник по Ливии Ричард Норланд. РФ также определилась с кандидатурой посла и ожидает, что американская сторона в скором времени примет решение по выдаче ему агремана. Российское посольство в Вашингтоне должен возглавить Александр Дарчиев.

Ранее в Госдуме заявили, что в Эр-Рияде началось создание новой системы мировой безопасности.

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