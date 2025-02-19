Путин высказался о формате обсуждения вопросов энергетики Саудовской Аравией, РФ и США

Президент РФ Владимир Путин назвал востребованным обсуждение вопросов энергетического рынка в трехстороннем формате Россия-США-Саудовская Аравия. Соответствующее заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита на завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Он отметил, что до сих пор помнит телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом.

«Мы втроем говорили по телефону, обсудили вопросы мирового энергетического рынка. Обсуждение этих вопросов в таком формате востребовано и сегодня», — сказал Путин.

Речь идет о двух телефонных беседах, состоявшихся в апреле 2020 года. Тогда лидеры трех стран обсудили ситуацию на нефтяном рынке и решения ОПЕК+.

В конце января Путин заявил о вреде низких цен на нефть для экономики как России, так и США. По его словам, снижение цен на нефтепродукты подрывает инвестиционный потенциал энергетического сектора обеих стран. Глава РФ также подчеркнул наличие общих интересов между Россией и новой администрацией Соединенных Штатов во главе с Трампом, особенно в энергетической сфере.

Ранее Путин рассказал о попытках навязать РФ «зеленую повестку».