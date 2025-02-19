Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин высказался о формате обсуждения вопросов энергетики Саудовской Аравией, РФ и США

Путин: обсуждение энергетики в формате Россия-США-Саудовская Аравия востребовано
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин назвал востребованным обсуждение вопросов энергетического рынка в трехстороннем формате Россия-США-Саудовская Аравия. Соответствующее заявление глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов в ходе визита на завод по производству беспилотников в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.

Он отметил, что до сих пор помнит телефонную беседу с президентом США Дональдом Трампом и королем Саудовской Аравии Сальманом Аль Саудом.

«Мы втроем говорили по телефону, обсудили вопросы мирового энергетического рынка. Обсуждение этих вопросов в таком формате востребовано и сегодня», — сказал Путин.

Речь идет о двух телефонных беседах, состоявшихся в апреле 2020 года. Тогда лидеры трех стран обсудили ситуацию на нефтяном рынке и решения ОПЕК+.

В конце января Путин заявил о вреде низких цен на нефть для экономики как России, так и США. По его словам, снижение цен на нефтепродукты подрывает инвестиционный потенциал энергетического сектора обеих стран. Глава РФ также подчеркнул наличие общих интересов между Россией и новой администрацией Соединенных Штатов во главе с Трампом, особенно в энергетической сфере.

Ранее Путин рассказал о попытках навязать РФ «зеленую повестку».

Все новости на тему:
Отношения России и США
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами