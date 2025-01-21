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Лавров рассказал о сложностях в международных отношениях

Глава МИД РФ Лавров: нет стран, отношения с которыми простые
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МИД России

Глава министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что не знает стран, отношения с которыми можно назвать простыми. Его слова передает РИА Новости.

«Не бывает такого. В любых отношениях есть вопросы, которые требуют решений, и чем ближе страны и народы, тем богаче их взаимодействие во всех сферах: и в политической, в безопасности, экономической, гуманитарной, культурной», — прокомментировал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Лавров также добавил, что чем богаче отношения, тем больше появляется вопросов практического характера. Он также отметил, что некоторые темы, на его взгляд, сознательно обострялись некоторыми кругами. Какими именно, Лавров не уточнил.

На встрече с Мирзояном глава МИД РФ заявил, что Россия придерживается всех договоренностей с Ереваном, в том числе по военным вопросам.

Глава МИД РФ выразил надежду, что все взаимовыгодные связи, сформированные за долгие годы, останутся и страны будут сотрудничать по всем направлениям на условиях, которые устроят Москву и Ереван.

Ранее Пашинян и Путин договорились о защите границы Армении с Ираном и Турцией.

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