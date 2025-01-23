Российский философ заявил о совместном ударе РФ и США по глобалистам

Философ Дугин: Москва и Вашингтон с двух сторон нанесли удар по глобалистам

Москва и Вашингтон нанесли удар по глобалистам сразу с двух сторон. Об этом заявил российский философ и политолог Александр Дугин, пишет РИА Новости.

По его словам, РФ нанесла удар, когда начала строить многополярный мир. Тогда же в стране был запущен процесс очищения общества от либерализма как идеологии и возвращения к традиционным ценностям.

«Это был один фронт. А вот теперь по тому же либерализму, тому же глобализму был нанесен удар уже изнутри, из самого Вашингтона», — подчеркнул эксперт.

Философ пояснил, что это произошло после прихода к власти нового президента США Дональда Трампа. Из-под глобалистов в лице французского лидера Эммануэля Макрона и главы британского правительства Кира Стармера буквально «выбили табуретку», добавил он.

Как сказал Дугин, теперь европейским лидерам придется либо воспротивиться действиям Вашингтона, либо изменить свою позицию. Есть и третий вариант развития событий, при котором они создадут «какой-то фронт против Трампа».

Инаугурация нового американского президента состоялась 20 января. В тот же день он выступил с первой речью в качестве главы государства. Трамп пообещал в предстоящие четыре года сделать США сильнее и гораздо исключительнее, передавало РИА Новости.

Ранее в министерстве иностранных дел РФ заявили об изменении ценностной повестки США из-за Трампа.