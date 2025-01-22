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В МИД РФ заявили об изменении ценностной повестки США из-за Трампа

Захарова: все ценности прошлых властей США улетели в корзину с приходом Трампа
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Carlos Barria/Reuters

Все ценности, которые продвигала предыдущая администрация США, «улетели в корзину» после инаугурации нового президента страны Дональда Трампа. Об этом в эфире радио Sputnik заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, многие из этих ценностей закрепились как главенствующие в американском обществе. Более того, власти страны активно продвигали их за рубежом в качестве «повестки дня».

«В одну секунду все поменялось. <...> Это не только про количество гендеров, это про, в принципе, отношение к сути человека <...> это намного шире история. В одну секунду <...> росчерком не пера, а фломастера, все это улетело в корзину и было объявлено вне закона», — подчеркнула дипломат.

Она обратила внимание, что Вашингтон долгое время вел диалог с другими государствами с привязкой к своей ценностной повестке. В том числе это касается развития его отношений с союзниками.

Как сказала Захарова, после смены власти в США уже привычные для граждан ценности превратились в «антиценности». Кроме того, новое руководство страны обнулило все должности, занимавшиеся их продвижением.

20 января Трамп официально вступил в должность президента США. В тот же день он подписал несколько десятков указов, но на этом не остановился. В частности, 22 января на сайте Белого дома появилась информация, что новый глава государства поручил закрыть все программы по разнообразию и инклюзивности в федеральном правительстве.

Ранее Трамп подписал указ о признании двух неизменных полов.

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