Глава Евросовета проводит консультации по Украине с лидерами стран ЕС

ТАСС: глава Евросовета проводит консультации по гарантиям безопасности для Украины

Глава Евросовета Антониу Кошта проводит консультации с лидерами стран — членов Европейского союза по предоставлению Украине гарантий безопасности. Об этом ТАСС сообщил высокопоставленный представитель ЕС.

По словам собеседника агентства, Кошта начал «систематический и структурированный процесс консультаций».

«Решение о следующих шагах будет принято на основе этих консультаций», — говорится в сообщении.

Президент Франции Эммануэль Макрон инициировал проведение срочного саммита Европейского союза по вопросам безопасности 17 февраля. Встреча прошла в понедельник в Париже — сразу после Мюнхенской конференции, на которой вице-президент США Джей Ди Вэнс дал понять, что лидерам ЕС стоит сосредоточиться на собственных проблемах, а путь к урегулированию на Украине найдет Вашингтон.

По словам польского премьера Дональда Туска, никаких решений созванный саммит не принял.

Ранее сообщалось, что Макрон поговорил с Трампом и Зеленским.