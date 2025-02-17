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Экстренный саммит лидеров ЕС не принял никаких решений по Украине

Туск: экстренный саммит лидеров Евросоюза не принял никаких решений
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Geert Vanden Wijngaert/AP

Состоявшийся в понедельник экстренный саммит лидеров Евросоюза в Париже не принял никаких решений по ситуации на Украине, заявил на брифинге глава польского правительства Дональд Туск. Его выступление транслировала канцелярия премьера на своей странице в соцсети X.

«Такие встречи не заканчиваются решениями. Это не орган, который мог принимать решения», — объяснил Туск.

14 февраля вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил на Мюнхенской конференции, что Штаты не помогут Европе, если европейские политики боятся собственных избирателей. По его словам, жители ЕС не хотят бесконтрольной миграции. В ходе своего выступления Вэнс также обратил внимание на то, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Кроме того, он усомнился в устойчивости европейской демократии после отмены выборов в Румынии. Он подчеркнул, что подобные случаи ставят под сомнение приверженность Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. По его мнению, способность демократии противостоять манипуляциям должна быть краеугольным камнем современных политических институтов.

После выступления Вэнса французский лидер Эммануэль Макрон созвал экстренный саммит лидеров ЕС, чтобы обсудить вызовы, брошенные США.

Ранее в Венгрии отреагировали на экстренный саммит в Париже.

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