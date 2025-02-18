Макрон поговорил с Трампом и Зеленским

Макрон заявил, что провел беседы о долгосрочном мире с Трампом и Зеленским

Президент Франции Эммануэль Макрон провел телефонные разговоры с президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил французский лидер.

«После встречи нескольких европейских лидеров я только что поговорил с президентом Трампом, а затем с... Зеленским», — подчеркнул он.

По словам Макрона, представители ЕС, США и Украины будут работать вместе над долгосрочным миром.

До этого европейские лидеры, собравшиеся в Париже на экстренные переговоры по Украине по инициативе Макрона, поддержали усиление оборонных расходов, но не смогли прийти к единому мнению по вопросу возможного размещения миротворческой миссии на Украине.

Великобритания и Дания выразили готовность обсуждать отправку войск, в то время как Германия, Италия и Польша сочли этот шаг преждевременным и неэффективным. Есть и ряд стран, которые недовольны, что их не позвали в Париж. Разногласия в Европе обострились на фоне переговоров США и России, которые пройдут во вторник в Саудовской Аравии без участия Украины и европейских союзников.

Ранее три страны ЕС возмутились, что их не позвали на экстренный саммит в Париже.