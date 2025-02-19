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Экс-глава европейской дипломатии высказался о нынешних отношениях США и ЕС

Боррель: США и Евросоюз переживают «несогласованный развод»
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Mohamed Azakir/Reuters

Бывший глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью радиостанции Cadena SER сравнил ситуацию в отношениях США и Европейского союза с «несогласованным разводом».

Он отметил, что президенту США Дональду Трампу не нравится политическая и социальная модель Европы.

«Для него Европа — антимодель. Происходящее является несогласованным разводом между двумя сторонами Атлантики, глубоким и идеологическим разводом», — сказал Боррель.

Накануне обозреватель газеты The New York Times Фара Стокман заявила, что отношение США к Европе после прихода к власти Дональда Трампа напоминает фильм ужасов. По мнению обозревателя издания, администрация Трампа поддерживает «нелиберальные, пророссийские политические партии по всей Европе», которые якобы «могут подорвать европейский проект изнутри».

18 февраля заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что европейские лидеры создают «антитрамповский интернационал» и выступают за продолжение боевых действий.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украину заставят принять результаты переговоров России и США.

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