Отношение Трампа к Европе сравнили с фильмом ужасов

Отношение Соединенных Штатов к Европе после прихода к власти в США президента Дональда Трампа напоминает фильм ужасов. Об этом пишет обозреватель газеты The New York Times Фара Стокман.

«Администрация Трампа не просто требует, чтобы союзники платили больше за свою собственную военную оборону. Это грозит спровоцировать торговую войну, которая может затруднить сбор средств на эти цели… Это напоминает мне фильм ужасов 1993 года «Похитители тел» (Body Snatchers. – прим. ред.), когда главные герои постепенно осознают, что люди, которых они любят, были заменены чудовищными двойниками», — пишет автор.

По мнению обозревателя издания, администрация Трампа поддерживает «нелиберальные, пророссийские политические партии по всей Европе», которые якобы «могут подорвать европейский проект изнутри».

До этого евродепутат от Франции Тьерри Мариани заявил, что Евросоюзу на фоне построения новой архитектуры международной безопасности и начала процесса урегулирования украинского кризиса достанется роль финансирования реконструкции Украины.

Ранее в МИД Франции пообещали, что ЕС даст Украине гарантии безопасности.