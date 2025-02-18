Европейские лидеры создают «антитрамповский интернационал» и выступают за продолжение боевых действий. Об этом заявил замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

По его словам, в момент, когда во Франции проходило собрание европейских стран, лидеры которых «выступают за войну без конца», в Европе сформировался «антитрамповский интернационал».

До этого посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, который уже несколько дней не записывает обращения к гражданам, занят более важными делами — собирает «коалицию обиженных» на президента США Дональда Трампа.

По его словам, объединение необходимо для личных перспектив украинского лидера, поскольку без него они становятся «пугающими». Посол добавил, что для реализации своей идеи Зеленский дает интервью различным изданиям и ведет себя как «уж на сковородке».

До этого Telegram-канал украинского издания «Страна.ua» писал, что Зеленский с прошлого четверга, 13 февраля, не записывал свои традиционные вечерние обращения к жителям страны.

Ранее экс-депутат Рады заявил, что Украину заставят принять результаты переговоров России и США.