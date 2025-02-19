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Глава ГУР Буданов вспомнил пословицу, говоря о прекращении помощи от США

Глава ГУР Буданов признал, что без помощи США Украине будет очень трудно
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Evgeniy Maloletka/AP

Руководитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) признал, что без поддержки со стороны США Украине «будет очень трудно». В интервью Defence 24 он призвал сделать все, чтобы избежать такого развития событий.

«Давайте скажем откровенно: без США нам будет очень трудно. И мы должны сделать все возможное, чтобы удержать их поддержку Украины», — сказал Буданов.

Он также вспомнил пословицу «один в поле не воин» и подчеркнул, что это его ответ на вопрос о дальнейшем сотрудничестве с США. Глава ГУР Украины напомнил, что взаимодействие Вашингтона и Киева носит «двусторонний взаимовыгодный характер».

Как сообщало Bloomberg, переговоры России и США в Эр-Рияде вызвали у Владимира Зеленского серьезные опасения. По информации агентства, теперь украинский президент опасается сговора Владимира Путина и Дональда Трампа. Ведь в таком случае Украина встанет перед жестким выбором: «проглотить» неприемлемые условия по миру или продолжить конфликт, но уже без поддержки США.

Ранее Трампа разочаровали заявления Украины о переговорах в Эр-Рияде.

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