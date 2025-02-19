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Трампа разочаровали заявления Украины о переговорах в Эр-Рияде

Трамп был разочарован, узнав, что Киев недоволен своим отсутствием в Эр-Рияде
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Jeenah Moon/Reuters

Президент США Дональд Трамп был разочарован, узнав, что официальные лица в Киеве недовольны отсутствием приглашения украинской делегации на переговоры России и США в Эр-Рияде. Слова Трампа приводит агентство Bloomberg.

«Трамп сказал, что был «разочарован», услышав, что украинские официальные лица жаловались на то, что их не пригласили на переговоры», — говорится в сообщении издания.

Президент США добавил, имея в виду украинский конфликт, что Украине «не следовало этого начинать». «Вы могли бы заключить сделку», — подытожил глава государства.

Как пишет агентство, Трамп также выразил поддержку проведению новых выборов на Украине после достижения соглашения.

До этого издание Reuters со ссылкой на информированный источник писало, что президент Украины Владимир Зеленский принял решение отложить свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать «легитимность» переговорам России и США.

Ранее основатель Pink Floyd спрогнозировал бегство Зеленского с Украины.

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