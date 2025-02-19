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Трамп заявил о некомпетентности Зеленского

Трамп назвал Зеленского некомпетентным лидером
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Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил о некомпетентности главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Трамп, выступая в своем поместье Мар-а-Лаго, отметил, что Зеленский давно мог начать переговоры и попытаться решить украинский конфликт. Однако Киев даже не попытался начать диалог с Москвой, в то время как даже посредственные переговорщики могли бы легко решить проблему без территориальных потерь.

Трамп назвал «нелепыми» делаемые Зеленским заявления и обвинил украинские власти в том, что они позволили продолжаться конфликту.

19 февраля бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киеву стоит «втянуть» Трампа «в длинную игру», отложив реализацию мирного плана главы Белого дома.

17 февраля Зеленский заявил, что Киев не будет участвовать в переговорах США и России, даже если его попросят. В тот же день он публично объявил, что не примет никаких решений, заключенных между США и Россией по ситуации в его стране.

Ранее политик заявил, что Украину заставят принять результаты переговоров РФ и США.

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