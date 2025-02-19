В ближайшем будущем Украину ждут президентские выборы с условием демократизации политической системы страны, смена режима украинского лидера Владимира Зеленского, а также подписание легитимной властью соглашения с Россией. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший премьер Украины, председатель «Комитета спасения Украины» Николай Азаров.

По словам бывшего премьера Украины, президентские выборы являются обязательным условием изменения политического режима на Украине, который установился после государственного переворота 2014 года.

Экс-глава кабмина подчеркнул, что предстоящие выборы должны быть с условием демократизации. Речь идет об отмене запретов на действия оппозиционных СМИ на Украине, восстановлении политической деятельности всех оппозиционных партий и проведении амнистии политзаключённых.

«Резюмируя, что должно быть сделано: выборы 100%, условия для честных выборов 100%, смена политического режима 100%, а затем заключение соглашения, которое будет подписано легитимными властями Украины», — отметил бывший премьер.

Кроме того, Азаров согласился с мнением президента США Дональда Трампа о том, что рейтинг Зеленского крайне низкий.

«Я на 100% согласен с Трампом по поводу того, что рейтинг Зеленского низкий и он не изберется на этих выборах», — сказал он.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

На фоне этого президент России Владимир Путин подчеркивал, что подписание мирного договора с Украиной возможно исключительно с легитимными представителями украинской власти, в частности с председателем Верховной рады.

Ранее Трамп заявил о необходимости проведения выборов на Украине.