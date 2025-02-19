Лавров заявил, что Россия разъяснила США необходимость пресечения действий Киева

Россия в Эр-Рияде разъяснила США свою позицию о необходимости пресечь действия Киева по истреблению всего, что связано с Русским миром. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, пишет ТАСС.

Соответствующее заявление Лавров сделал на правительственном часе в Государственной думе. Речь шла о необходимости сохранении русского языка и культуры на территории Украины. Обсуждалось также закрытие ряда СМИ, а также канонической Украинской православной церкви.

«Мы разъясняли очень подробно вчера, речь идет об устранении угроз безопасности России, которые долгие годы создавались путем втягивания Украины в НАТО», — добавил он.

Также глава МИД РФ заявил, что Россия всегда открыта к равноправному и уважительному сотрудничеству с теми, кто готов работать на основе честного баланса.

До этого в российском МИД отметили, что переговоры с США в Саудовской Аравии положили начало решению проблем.

Ранее Лавров рассказал об атмосфере на переговорах России и США.