В МИД России заявили, что переговоры в Саудовской Аравии положили начало решению проблем

Российско-американские переговоры в Саудовской Аравии положили начало восстановлению диалога Москвы и Вашингтона и решению проблем, созданных администрацией бывшего президента США Джо Байдена. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

Дипломат отметила, что прошедшая встреча в Эр-Рияде стала не «просто началом переговоров».

18 февраля в Эр-Рияде прошли переговоры представителей США и России по Украине. Встреча длилась 4,5 часа, на ней обсуждалась в том числе организация контактов по урегулированию украинского конфликта.

Американский государственный секретарь Марко Рубио и глава МИД РФ Сергей Лавров договорились о создании переговорных групп по Украине. При этом помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что говорить о встрече Путина и Трампа пока рано.

Ранее Reuters узнал, почему Зеленский отложил визит Саудовскую Аравию.