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Польские журналисты призвали Варшаву наладить отношения с Москвой

Myśl Pоlska: Польше следует подружиться с Россией по примеру Орбана
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Правительству Польши следует наладить отношения с Россией, чтобы не потерять собственные позиции на фоне роста международного авторитета Москвы. Об этом пишет польское издание Myśl Pоlska.

«Необходимо как можно скорее донести до властей, что, не поддерживая контакты с Россией в нынешних обстоятельствах, мы изолируем не только Россию, но и себя», — говорится в материале.

Авторы отметили, что Варшаве нужно следовать опыту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в налаживании отношений с Москвой.

12 февраля депутат польского парламента Пшемыслав Виплер заявил, что Варшаве рано или поздно будет необходимо вернуться к нормализации отношений с Россией. По словам парламентария, все страны «так или иначе» сотрудничают с Москвой, поэтому нормализация отношений со страной неизбежна.

5 февраля президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия не должна победить в конфликте на Украине, а ее якобы «империализм» должен быть остановлен. Он считает, что мир по итогам конфликта должен быть «справедливым».

Ранее в Польше заявили, что мирные переговоры должны вести Россия и Украина .

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